Tipy Deníku

Orlickoústecko - Etiketa není jen nálepka na výrobku - o tom, co to je se dozvíte na přednášce v Žamberku. O víkendu vyražte do Výprachtic a sjedťe tamní sjezdovku. Na čemkoliv. To vše v dnešních Tipech vašeho Deníku.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Josef Němec

Bude přednášet o etiketě

22. 2. od 18.00 hodin Etiketa vs. etika, netiketa, etiketa kontaktních situací a všedního dne, oblékání, stolování, jak číst pozvánky. To jsou témata páteční přednášky Filipa Kulhánka na téma etiketa. Dvouhodinová přednáška se koná v pátek v restauraci Babeta v Žamberku.



Výjezd sjezdovky s čímkoliv

23. 2. od 14.00 hodin Na lyžařském vleku ve Výprachticích se v sobotu koná netradiční akce. „Vezměte doma vše, co jezdí a co má kola, a přijďte si zkusit, jak vysoko s tím zvládnete vyjet,“ zvou organizátoři.

Autor: Iva Janoušková