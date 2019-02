Na náměstích bude masopust

16. 2. od 10.00 hodin

V Žamberku a Jablonném nad Orlicí se v sobotu uskuteční masopust. Na obou místech začíná v 10 hodin dopoledne. V Žamberku se masky sejdou na Masarykově náměstí před radnicí, v Jablonném se průvod tradičně řadí pod náměstím a společně vystoupá před informační centrum. Po zahájení se masky v průvodu vydají na cestu svými městy.



Králíky ovládne karneval

16. 2. od 10.00 hodin

100 let republiky v historii, filmu a pohádce, to je tématem letošního králického karnevalu. V sobotu se koná už 59. ročník. Stánkový prodej začíná v 10 hodin, od 14 hodin vypukne kulturní program a v 17.45 se rej masek vydá do ulic.

V Záchlumí se bude v sobotu koštovat pálenka.

16. 2. od 14.00

Čtvrtý ročník o tu nejlepší v okolí začíná v sobotu ve 14 hodin, k prodeji budou na místě i zabijačkové dobroty.