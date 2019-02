Orlickoústecko - Ve čtvrtek se můžete přidat k narozeninovým oslavám Českého červeného kříže, v sobotu oslavte pradávný svátek Imbolc.

Pravěká osadá Křivolík v České Třebové. | Foto: archiv spolku Bacrie

Český červený kříž slaví stovku

31. 1. od 17.00 hodin

U příležitosti výročí sto let od založení Českého červeného kříže se v ústeckém muzeu koná výstava. V rámci čtvrteční vernisáže bude žehnán prapor Oblastního spolku ČČK Ústí nad Orlicí. Výstava potrvá do 24. března.



Bacrie láká do pravěké osady

2. 2. od 10.00 do 15.00 hodin

Spolek Bacrie pořádá v sobotu v pravěké osadě Křivolík u České Třebové oslavu Imbolcu Hromnic. Připraveny jsou komentované prohlídky, možnost vyrobit si svíčku hromničku či si připít na Hromovládce.