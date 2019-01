Orlickoústecko - Máme se bá Íránu? Nebo půjdete raději na ples? Rozhodnout se můžete na základě dnešních tipů Deníku.

Nahlédne do zákulisí Íránu

23. 1. od 19.00 hodin

Máme se v Íránu bát? Jak se baví mladí a jak starší lidé, co smějí anebo nesmějí ženy a co naopak muži? To vše prozradí Jiří Sladký ve své přednášce Írán pohled do zákulisí. Koná se v Malé scéně, vstup je 70 korun.



Maturanti zvou na ples

25. 1. od 19.00 hodin

Plesová sezona je v plném proudu a na ten svůj maturitní se chystají i studenti třebovské technické školy oboru Provoz a ekonomika dopravy D4. Večerem provede moderátor a zpěvák Honza Řičař a také kapela Rotoped.