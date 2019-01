Tipy Deníku

Orlickoústecko - Přemýšlíte, kam na konci týdne za kulturou? Co třeba za hudbou do Mýta nebo do divadla v Letohradu?

Lenka Dusilová | Foto: Deník / Zdeněk Hejduk

Limonádový Joe v Letohradu

18. 1. v 19.00 hodin Limonádový Joe přijíždí na svém koni do Stetson City, aby zde šířil abstinenci a především Kolalokovu lihuprostou limonádu! Jednu z nejslavnějších a nejoblíbenějších českých filmových komedií nastudovali ve spolupráci s šermíři z Honoraty ochotníci ze spolku Diviš Žamberk a v premiéře ji uvedou nejen na domácí půdě, ale i v sousedním Letohradu.



Lenka Dusilová vystoupí v Mýtě

19. 1. v 20.00 hodin Na scéně je aktivní od šestnácti let, kdy na sebe strhla pozornost svojí energií, prožitkem a výtečným vokálem. Na přelomu milénia patřila ke skutečným hvězdám českého pop- rockového mainstreamu. Teď šestinásobná držitelka výročních hudebních cen Anděl Lenka Dusilová se svým koncertem přijede do vysokomýtského M-klubu. Z firem kradli europalety Přečíst článek ›

Autor: Iva Janoušková