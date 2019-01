Orlikoústecko - Koncert klasické hudby i výstavy, to vše v dnešních tipech Deníku.

Zazpívají sourozenci Hévrovi

5. 1. od 16.00 hodin

V kostele svatého Michaela Archanděla v Králíkách v sobotu odpoledne vystoupí sourozenecké duo Hévrových. Houslistka Martina a varhaník Patrik zahrají skladby Bacha, Händla, Bendy, Schuberta a dalších. Vstupné je dobrovolné, výtěžek z něj bude použit na opravu hřbitova v Dolní Lipce.



Vystavují mechanické betlémy

do 10. února

Kdo nestihl zajít do mýtského regionálního muzea na výstavu Mechanické betlémy, má ještě čas. Na místě kromě betlémů nechybí ani dílna pro děti.



Zahrají Pošťáckou pohádku

6. 1. od 15.30 hodin

Kdo hledá program pro děti na první lednový víkend, může v neděli vyrazit do ústecké Malé scény. Loutkové představení podle Pošťácké pohádky Karla Čapka tu zahraje divadlo Karrosa Praha. Představení začíná o půl čtvrté a je určeno pro děti od čtyř let, vstupné pro děti do deseti let je 50 korun, pro ostatní 70 korun.