V rámci odpoledne nabídne pět přednášek, začíná ve 13.30. Katka Šafářová vezme na trek afgánským Pamírem cestu čtyř dobrodruhů z Prahy do Wakhanského koridoru, afgánského výběžku mezi Tádžikistánem, Pákistánem a Čínou plného majestátních vrcholků. Po stopách orangutanů a lovců lebek v Kalimantanu (jinými slovy Borneu) se od 14.45 hodin vydá vítěz Czech Press Photo 2018 Lukáš Zeman, třináct chvál Norska prozradí v 16.15 hodin Vladimír Lemberk. „Kouzlu severu se propadne jen jednou, zato na celý život. V Norsku se prý narodily barvy asi proto zcela čistá krajina hor, jezer, řek, lesů a tundry hýří všemi barvami spektra,“ prozrazuje pardubický cestovatel a zoolog.

Z Norska se od 17.45 téma přenese za oceán, best of ze sedmiměsíční cesty napříč Jižní Amerikou přiblíží fotograf Pavel Svoboda a imaginární cestování svou přednáškou Cesty na východ o tom, co všechno zažijete v zemích bývalého Sovětského svazu zakončí v 19.15 hodin Ladislav Kalous.

Kdy: sobota 16. března od 13.30

Kde: Malá scéna Ústí nad Orlicí

Za kolik: Vstupenka na celý den 250 Kč, na jednotlivé přednášky 80 Kč, vstupenky se dají rezervovat na www.msuo.cz.