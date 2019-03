V srpnu minulého roku si kapela zahrála společný koncert s legendární irskou kapelou Interfernce a Glenem Hansardem, v prosinci vydala nový singl Lonely & Weak a nyní se chystá pokřtít svou druhou desku Sooner or Later. Ta, stejně jako singl, vzniká ve spolupráci s producentem Tomášem Neuwerthem ve studiu Animan v Kopřivnici.

Koncert začíná ve 20 hodin, vstupenky jsou v prodeji v informačních centrech ve Vysokém Mýtě, Litomyšli, Poličce a online, vstupné na místě činí 150 korun.

Tipy Deníku

Zvou na víkend plný her

(do 17. 3. do 12.00 hodin)

V českotřebovském DDM Kamarád se koná Herní víkend. Hrají se tu deskové a karetní hry a kdo chce, může tu i přespat.



Už vím proč, dědo

(17. 3. od 13.30 hodin)

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě pořádá další díl oblíbeného cyklu Už vím proč, dědo. Tentokrát bude na téma Od rouna k niti.