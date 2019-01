Žampach – Další ročník Letního hudebního festivalu pod hradem Žampach, který začíná v sobotu ve 12 hodin, mají provázet tropické teploty.

Léto je kromě jiného časem hudebních festivalů. Mamutí žamberský Jam Rock střídají v prázdninových měsících menší, ale neméně zajímavé akce. Jedna z dnes už tradičních zakotvila v netypickém prostředí: zámeckém parku se stovkami cizokrajných dřevin.



V rytmu rokenrolu



Žampašský festival, jenž se zrodil v roce 2004, je v ledasčem originální. Předně v tom, že návštěvníkům nabízí pokaždé hudební zážitek z jiného „soudku“. Zatímco druhý ročník byl ve znamení keltské hudby a následující kupříkladu bluesové, bigbítové či v rytmu „world music“, letos se bude v areálu Domova pod hradem Žampach o poznání více tancovat. Tematicky je totiž v pořadí sedmý festival věnován rokenrolu. „S návštěvností problém nemáme, hodně lidí se k nám naučilo chodit i do arboreta a celého areálu,“ říká hlavní pořadatelka Lucie Kalousková a naráží tím na skutečnost, že zámecký park se může pochlubit unikátním množstvím vzácných dřevin. Na Žampachu najdete čtyři sta různých druhů.



V sobotu by měla návštěvníky hudebně „nakrmit“ hned desítka kapel. „Hlavním lákadlem jsou The Fribbles z Prahy hrající oldies padesátých až sedmdesátých let. Hodně zajímavá bude formace Hanka Dundrová & The KIDS,“ míní Lucie Kalousková, které se podařilo dostat na Žampach znovu populární Lachtaní divadlo Honzy Kovaříka s novou hrou Eintopf Western.

