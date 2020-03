První středa v březnu je tradičně spojená s předprodejem lístků na Smetanovu Litomyšl. Den D je tady. Do prodeje půjde více než 30 tisíc vstupenek na 44 koncertů a představení hlavního programu.

Do první vlny prodeje v březnu se jich dostane 25 tisíc. Rozdíl pokrývají blokace pro partnery a čestné hosty. Nevyužité rezervace se budou postupně uvolňovat do prodeje. Vstupenky na Smetanovu Litomyšl mizí vždy rychlostí blesku.

„V prvních okamžicích předprodeje zaznamenává systém internetové prodejny až několik tisíc přístupů současně a vstupenky mizí velkou rychlostí. Je proto třeba neztrácet čas a doporučujeme se do systému zaregistrovat předem,“ upozorňuje ředitel Smetanovy Litomyšle Jan Pikna.

Múza naděje

62. ročník festivalu se uskuteční od 11. června do 6. července. Hlavním tématem je Múza naděje. Připomíná tak výročí konce 2. světové války a významná jubilea skladatelů. V programu nechybí samozřejmě hudba litomyšlského rodáka Bedřicha Smetany a jeho opery.

„Vedle Libuše, kterou z důvodu nezbytnosti obrovského scénického prostoru uvádíme na zimním stadionu, jsme pro zámecké nádvoří připravili inscenace Dvořákovy Rusalky, Meyerbeerova Roberta ďábla, Mozartovy Figarovy svatby a Verdiho Aidu. V centru festivalového dění bude koncertně provedena také Gershwinova opera Porgy a Bess,“ vyjmenovává umělecký ředitel Smetanovy Litomyšle Vojtěch Stříteský.

Ve Smetanově domě festival uvede novou inscenaci komorní opery Jsem kněžna bláznů, která je věnovaná 200. výročí narození Boženy Němcové. Na zámku v Nových Hradech je v rámci deváté festivalové stagiony připraven mimořádný večer Třikrát Ariadna s díly Monteverdiho, Bendy a Bohuslava Martinů.

Do světa opery zavítají hosté festivalu také ve dvou galakoncertech, stejně jako s rezidenčním umělcem Adamem Plachetkou v zahajovacím koncertu. Partnerský orchestr festivalu, Česká filharmonie, přednese pod taktovkou Semjona Byčkova nejen Mou vlast, ale také slavnou Pátou symfonii Gustava Mahlera. K připomínce 250. výročí narození Ludwiga van Beethovena festival nabídne Osmou a Devátou symfonii, Císařský koncert i Mši C dur.

Zajímavosti festivalu



Letošní ročník Smetanovy Litomyšle se nese také ve znamení velkých návratů. Letos v březnu to je 100 let, kdy Smetanovou Hubičkou zahájila činnost Opera Slovenského národního divadla Bratislava. A shodou okolností to je také 25 let, kdy na festivalu tato operní scéna vystoupila naposledy. Slovenská filharmonie se letos na festival vrací.



Netradiční zážitek určitě nabídne opera Libuše, kterou festival uvede z prostorových důvodů na zimním stadionu v Litomyšli, kde postaví hlediště pro 900 diváků. V představení nebude chybět prezident T.G. Masaryk, který přijede na koni.

Mladí talenti

Před 300 lety zemřel v Litomyšli významný stavitel Giovanni Battista Alliprandi, kterého festival připomene sérií koncertů Alliprandiho hlas – Voce D’Alliprandi s Collegiem 1704.

„V Litomyšli poprvé přivítáme amerického pěvce Joela Frederiksena a anglické dirigenty Jamese Judda a Wayna Marshalla. Do Česka prvně zavítá španělský flamenco soubor Antonia Andradeho. U nás ale dostávají příležitost i mladí interpreti,“ přibližuje ředitel festivalu Jan Pikna. Studenti stipendijního programu MenART představí svou práci v pořadu Panu Ludvíkovi s láskou. Vynikající žáci základních uměleckých škol spojí síly s hráči České filharmonie v koncertu Novosvětská mladých nadějí.