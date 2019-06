„Festival je rozdělen do dvou částí dopoledne probíhají netradiční soutěže mezi třídami, odpoledne se koná přehlídka kapel z blízkého i širokého okolí,“ informovali organizátoři.

Co letos festival nabídne? Zahraje ústecká kapela Miagra, Projekt III, písničkář Pokáč, místní garage-popová skupina Echonaut a český zpěvák a písničkář Thom Artway. Festival tradičně připravují ve spolupráci s M-klubem učitelé a studenti tamní střední školy stavební, začíná v 16 hodin a vstupné na místě je pro studenty do 18 let 120 korun a 150 korun pro dospělé.