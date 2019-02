Ústí nad Orlicí - Malá scéna pořádá tradiční filmovou přehlídku severské kinematografie.

"Pět exkluzivních projekcí snímků, které se do českých kin většinou nedostanou, mohou diváci vidět v únoru a březnu. Festival se také dlouhodobě snaží vyjít vstříc i divákům se sluchovým postižením. Všechny filmy jsou opatřeny barevně upravenými titulky," informovali pořadatelé.

Severní vítr, který vtrhne do ústeckého kina, s sebou přinese minifestival bláznivých seversky absurdních komedií i drsných dramat bez záruky happy endu. Co a kdy nabídne?

19. 2. Darling, 20. 2. Co tomu řeknou lidi, 26. 2. Útěk do budoucnosti, 27. 2. Peledu kalnas, 6. 3. Now it´s dark v tradičním čase 19 hodin. Vstupenky v ceně 85 korun a pro členy FK 60 korun zájemci zakoupí v kavárně Malé scény.

"Přijďte se přesvědčit, že na severu Evropy nemusí vznikat jen kvalitní bytový design, ale také výrazná a svébytná kinematografie!" zvou pořadatelé. Více informací lze získat na webech www.msuo.cz nebo na www.sfklub.cz.

