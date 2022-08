Považujete se i za gastrocestovatele. Jak by mohlo vypadat exkluzivní menu, které byste sestavil z jídel, jež jste na svých cestách ochutnal? Už jsem nad tím přemýšlel. Začal bych poctivou středoamerickou cibulovou polévkou Escabeche, pro hlavní chod bych mířil do Japonska pro hovězí wagyu a jen ho lehce „pohladil“ na grilu. Jako dezert bych servíroval úplně obyčejný salát z exotického ovoce s maličkou špetkou chilli.

Střední a Jižní Amerika je často spojována s chudobou, levnými drogami a kriminalitou. Jak daleko je tahle představa Středoevropana vzdálena od reality?

Pokud se pohybujete po hlavních či větších městech v tomto regionu a vzdálíte se od historických center, tak to může být mnohdy realita. Chudoba je hmatatelná, ale místní to nevnímají, tak jako my v Evropě. K životu s úsměvem na tváři jim stačí opravdu málo. Drogy k tomuto regionu patří. Je jen na turistovi, aby se nechoval jako idiot a cíleně je nevyhledával.

V Kolumbii jste se vydal po stopách drogového barona Pabla Escobara. Pomohlo vám to získat lepší, či dokonce jinou představu o jeho osobě?

Seriál Narcos se zdá býti celkem věrným vyobrazením té doby. Překvapilo mě asi jen to, jak moc polarizovaná společnost konkrétně v Medellínu je. Naprostá většina lidí jej považuje za hrozivého zločince, ale malá část místních jej uctívá ještě dnes.

Nejenže jste v Kostarice v termálních lázních požádal svou budoucí ženu o ruku, ale z Chile jste si přivezl dalšího životního partnera – původně toulavého psa. Jak se fenka Noria v Česku aklimatizovala?

Po třech letech v Česku už bych považoval fenku z prašné pampy za úspěšně domestikovanou. Myslím a věřím, že je tu nadšená, ale je vidět, že kdykoli se zvedne silnější vítr, tak si na své štěněcí období v poušti Atacama velmi rychle vzpomene a běží se schovat. Nikdy bych ale nečekal, že bude milovat sníh, to je pro mě asi největší překvapení.

Navštívil jste i stát Belize. Název této země je pro našince dost neříkající. Můžete ji ve zkratce přiblížit?

Je to maličká země ve Střední Americe, kde je úředním jazykem angličtina, což může být pro mnoho turistů velká výhoda. Mně se tam strašně líbí - na relativně malém území najdete jedno z nejlepších šnorchlování i kopcovitou krajinu plnou mayských památek. A to jídlo…

Kam povede vaše další cesta a o čem bude vaše další kniha?

Na další půlrok mám naplánovaných pět cest, ale uvidíme, kolik z nich mi koronavirus překazí. Tiše se modlím, aby klapnul návrat do Japonska a mého milovaného Chile. Ale cestovatel míní, koronavirus mění. A další kniha? Pokud nějaká bude, tak jednoznačně opět o cestování. Jen zatím netuším, z jaké končiny naší planety.