Lauru "předskočí" One Brain

Lanškroun - One Brain odstraní či zmírní duševní i fyzické potíže, zvýší sebevědomí, odstraní stres, napětí a úzkost… Nečtete–li odborné pojednání z oboru kineziologie, stejné účinky objevíte i při poslechu hudby lanškrounské formace One Brain, která je stálicí hudební scény regionu již téměř osm let. Nyní hraje v pozměněném složení. Čtyři muže hudebníky dopňuje řízným zpěvem žena, zpěvačka Saša. Ta nám odpověděla na několik otázek.

Kapela One Brain. | Foto: Michal Horák