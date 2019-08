V ústeckém kulturním domě je od čtvrtka zahájena 21. výstava výtvarného umění. Svá díla letos vystavuje 41 umělců nejen z Ústí nad Orlicí a našeho regionu, ale také různých koutů celé republiky.

K vidění je tradičně řada maleb, kreseb, grafik, plastik, šperků a mnoho dalších technik. Výstava je částečně prodejná, otevřeno je ve všední dny od 10 do 13 hodin a od 14 do 17 hodin a o víkendu od 14 do 17 hodin, a to do 9. září. Ve dnech 16. až 18. srpna bude výstava zavřena.