Ne vždy počasí přálo. Kapely 375 m.n.m., S.E.D. a Nahonem z důvodu nepřízně počasí musely hrát na mikrofon, do domovního rozhlasu, bez účastí většího publika. Pořádání velkých skupinových akcí uvnitř budovy zatím nebylo z preventivních důvodů kvůli šíření covid 19 možné a rozhlasové přenosy byly způsobem, jak uskutečnit koncert pro co největší počet uživatel. Každý pokoj Domova je vybavený rozhlasem a všichni uživatelé mohou koncert poslouchat doma na pokojích, i když venku třeba prší.

Klienti Domova pro seniory v České Třebové zažili v létě skutečně bohatý kulturní program. Slunečné počasi dovolilo zařízení uspořádat koncerty „Pod balkony“, které probíhaly téměř každý týden a vystřídaly se na nich známé lokální kapely nejen z České Třebové, ale také z blízkého okolí. Vystoupení se v podzimních měsících přesouvají zpět do kaple Domova pro seniory.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.