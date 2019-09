Žena objektivem Olgy Stráníkové, to je podtitul výstavy Síla křehkosti, která byla v pondělí zahájena v českotřebovském Kulturním centru.

Žena objektivem Olgy Stráníkové, to je podtitul výstavy Síla křehkosti, která byla v pondělí zahájena v českotřebovském Kulturním centru. | Foto: Michal Horák

Výstava trvá do 4. října, otevřeno je denně od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin.