„Čau, zvolili nového papeže?“ Autorka SMS reagující na selfie ve filmu Notre-Dame v plamenech stěží tušila, co její kámoška právě vyfotila. Černý vtípek měl sice základ v reálném kouři, ten ale nevycházel z Vatikánského paláce, nýbrž krovů slavné pařížské katedrály. Psal se 15. duben 2019 a stalo se něco, co si do té chvíle nedokázal představit nikdo z památkářů, návštěvníků ani správců katedrály: Notre-Dame hořela.