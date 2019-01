Ústí n. O. – Střední škola uměleckoprůmyslová bude co nevidět opět vystavovat.

Umprumka vystavuje. | Foto: archiv

. Zatímco výstava klauzurních a ročníkových prací v galerii školy ve Špindlerově ulici včera skončila, nejzajímavější studentské práce za poslední dva roky budou veřejnosti představeny ve čtvrtek 15. září v Galerii pod radnicí. Vernisáž akce s názvem Umprumka vystavuje, na níž se prezentují studenti všech uměleckých oborů, začíná v 17 hodin. Škola ji připravila ve spolupráci s místním Klubem přátel umění za finanční podpory města, trvat by měla až do 7. října. Podle Bohuslava Špačka, který má společně s dalšími pedagogy pořádání výstavy na starost, bude v Galerii pod radnicí k vidění to nejlepší, co se za poslední dva roky na ústecké škole urodilo. Expozice bude navíc neobyčejně pestrá. „Představíme totiž loňské práce třetích a čtvrtých ročníků, výběr ze všech oborů,“ vysvětluje Bohuslav Špaček a dodává: „Jde nám o to představit školu v celé šíři jejích uměleckých oborů.“ Studentské výtvory představuje uměleckoprůmyslová škola po roční přestávce. Loni totiž přichystala zajímavý česko-slovenský projekt ve spolupráci s partnerskou školou Prešově, a sice výstavu s výstižným názvem Dva+Dvaja. (jp)