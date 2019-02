"Vidět můžete například zrekonstruovaný zámek Nové Hrady, kapli sv. Jana Nepomuckého v Letohradě shlížející na město z kopečku, pseudogotický kostel sv. Jana Křtitele v Damníkově, pohled na Brandýs nad Orlicí spolu s přírodním bludištěm, pohled z výšky na areál Dolní Moravy, Dlouhou Třebovou a další krásné fotografie," lákají organizátoři s tím, že výstava se koná u příležitosti nově připravované knihy plné krásných a neotřelých pohledů z ptačí perspektivy Orlickoústecko z nebe, která vyjde v druhé polovině roku.

Výstava potrvá do 28. února. Vstup je zdarma, výstava je přístupná od pondělí do pátku od 7 do 21 hodin, v sobotu pak od 8 do 20 hodin.