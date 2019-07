Čtyři muzea zřizovaná Pardubickým krajem připravila pro podzim letošního roku putovní výstavu s názvem Než přišla svoboda. Ta ukáže lidem v 16 městech kraje situaci v různých oblastech života před rokem 1989 a změny, ke kterým mohlo díky sametové revoluci dojít.

Ústí nad Orlicí. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Iva Janoušková

„Na dvaceti venkovních panelech jsme se spolu s kolegy a kolegyněmi z ostatních krajských muzeí a dalšími spolupracovníky pokusili vybrat to, co ve společnosti charakterizovalo období v letech 1968 až 1989, a to konkrétně v našem kraji. Představujeme tu různá témata, jako je například doprava, rozmístění sovětských vojsk, životní prostředí, zemědělství, fenomén panelových sídlišť, ale třeba i oslavy povinných výročí či místní underground,“ vysvětlil vedoucí kurátorského týmu, ředitel Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě Jiří Junek.