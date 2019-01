Pardubický kraj /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - Moravská Třebová - Od pátečního odpoledne je v prostorách františkánského kláštera k vidění tradiční výstava fotografií Moravská Třebová včera a dnes.

Františkánský klášter v Moravské Třebové. | Foto: Jana Martínková

Nesoutěžní přehlídku, do níž se mohou se svými snímky přihlásit amatérští i profesionální fotografové, pořádá komise památkové péče. Letošní přehlídka, která dospěla do svého devatenáctého ročníku, probíhá v rámci programu Dnů evropského kulturního dědictví a oslav 760. let města. Na vernisáži byla představena nová publikace starých pohlednic města a okolí.

Ronovští skauti osedlali bicykly

Ronov nad Doubravou - Skauti v Ronově nad Doubravou chtějí strávit alespoň část víkendu aktivně a připravili proto na nedělní den pro nejširší veřejnost společný cyklistický výlet k ústí řeky Doubravy. Sraz účastníků bude v deset hodin dopoledne u klubovny skautů v Ronově nad Doubravou. Pojede se v pohodovém tempu, takže bude dostatek času i na krátké zastávky a rozhledy po krajině. „Jedeme se kochat, ne závodit. Zpátky pojedeme vlakem,“ vysvětluje ronovský skautský vedoucí František „Bobr“ Zvěřina, který je neúnavným organizátorem velkého množství ronovských akcí.

Ve chvaletickém kulturním domě se tančí o pohár

Chvaletice - Ve Chvaleticích se tento víkend utkávají sportovní tanečníci. V sobotu dopoledne odstartoval v místním kulturním domě Chvaletický pohár, kterého se zúčastnili dospělí i junioři, a to jak v latině, tak ve standardních tancích. V neděli začala taktéž v 9 hodin Chvaletická cena. V té zkříží taneční boty děti, junioři, dospělí i senioři v obou základních odvětvích sportovního tance.