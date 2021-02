Ondřej Fencl a Adam Pospíšil z pódia M-klubu zahrají písničky na přání. Koncert bude přenášen od 19 hodin na Facebook Live, písničková přání sbírá kulturní zařízení na své mailové adrese. Devětatřicetiletý muzikant Ondřej Fencl hrál v M-klubu mnohokrát, mimo jiné s Lubošem Pospíšilem, Vladimírem Mertou nebo Oskarem Petrem. Ted přijíždí s unikátním online projektem Ondřej Fencl jukebox band, kdy spolu dalšími muzikanty hraje formou streamů písničky na přání.

"Chytáme se stébel, světlo na konci tunelu je mlhavé… a potřeba hrát už bytostná. Tak mě napadlo tohle řešení," říká strůjce myšlenky. Do M-klubu přijede klávesista, kytarista a zpěvák Fencl s houslistou Adamem Pospíšilem. "Říkávám o něm, že je to jediný běloch, co v Čechách umí cikánské housle - hrával s Terne Čhave, u Biháriho je baskytaristou, je to svojský improvizátor. Já sám mám odmalička praxi z nekonečného drhnutí kytary u táboráku a později na mejdanech, hraním s Mertou nebo Hrubým jsem vyškolen reagovat na pódiu střelhbitě. Adam to má podobně," říká Fencl. Kostru repertoáru vidí prý "tam, kde jsme všichni doma". "Rovnou říkám, že Michal David ani Tomáš Ortel tam zakořenění nejsou… Vidím to na takové ty Mišíky, Buty, Marsyas, Mňágu, Beatles, Baladu pro banditu, Spirituál kvintet, lidovky nebo třeba Greenorny či Olympic," dodává protagonista, který má v hlavě tisíce písniček a určitě přidá i něco ze své autorské tvorby.