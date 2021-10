Cílem muzejníku bylo zasadit město do kontextu světových dějin. Vysoké Mýto tak není představeno pouze jako jedno z věnných měst, ale také jako město kulturní, hospodářské, město, které mělo významné politické i vojenské styky se světem.

Vrchol oslav nastane 7. října, kdy se pro veřejnost slavnostně otevře expozice s názvem Vysoké Mýto světové. Výstava provede návštěvníky historií Vysokého Mýta od jeho založení, až po zlomové události 20. století. „Ústředním bodem každé části výstavy budou zvlášť vybrané předměty a informace, které přináší doklad o tom, že svět mnohdy zasáhl do dějin malého města a malé město zase někdy zasáhlo do dějin jiných států,“ uvedla Zeidlerová.

/FOTOGALERIE/ Nová publikace, výstavy nebo třeba koncert mezi auty – to vše jsou aktivity, které Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě přichystalo k připomenutí data svého vzniku. Představí tak návštěvníkům nejen významné exponáty ze svého depozitáře, ale také město jako kulturní, politické i vojenské centrum.

