Virtuálně nahlédnout do světa hraček mohou od pondělí návštěvníci webu Východočeského muzea. Zveřejněna totiž byla webová výstava Muzejní hračkářství – račte vstoupit!

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Libor Plíhal

„Pro novou webovou výstavu jsme jako první téma vybrali to, co zajímá děti i jejich rodiče či prarodiče – hry a hračky. Doufáme, že si u fotografií artefaktů starých až 150 let zavzpomíná celá rodina,“ uvedl ředitel muzea Tomáš Libánek. Další plánovanou výstavou na internetových stránkách bude přehlídka historických velikonočních pohlednic.