Lanškroun - V přízemí radnice je od úterý k vidění výstava Architektura ve službách první republiky. Mapuje významné stavby v Pardubickém kraji realizované v období první republiky. Přístupná bude do 29. října.

Radnice v Lanškrouně. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Šárka Mikulecká

Tip Deníku

Ukážou, co Česko dalo světu

(3. 10. od 17.00 hodin)

Zlaté české… ruce i století, to je nová výstava v mýtském Regionálním muzeu. Představí české a československé úspěchy na poli techniky za sto let existence samostatného státu. Široká škála předmětů od Heyrovského polarografu, zlatou medailí oceněného motocyklu Jawa 250 pérák, přes světoznámý lehký kulomet vz. 26 až po současná nanovlákna z liberecké univerzity dokazuje, že Československo a Česko byly vždy na vysoké technické úrovni a v mnohém dokázaly obstát ve světové konkurenci. Výstava bude zahájena ve středu a potrvá do 25. listopadu.