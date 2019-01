Žamberk /ROZHOVOR/ – Pátek, čtyři hodiny odpoledne, hlavní scéna a tisíce fanoušků před ní. Nic víc si snad ryze domácí Hashberry ani přát nemohou. Ohromná pohoda, která je cítit z jejich hodinového vystoupení, provází i povídání se zpěvákem skupiny Petrem Nýdlem krátce po skončení koncertu.

Petr Nýdl. | Foto: Michal Horák

Po roce jste se opět vrátili na Jam Rock, s jakými pocity?

Já byl rozhodně klidnější než loni, kdy jsem to psychicky nezvládl a zhubl asi sedm kilo. (smích) Letos to bylo v pohodě.

Znamená to, že nervy výrazně pracují i u muzikantů?

No většinou ne, ale zrovna na Jam Rock ano.

Loni jste patřili k velice příjemným překvapením festivalu a kladné ohlasy se jen hrnuly. Vybavíte si s odstupem času zmíněný koncert?

Hráli jsme tenkrát po MIG 21 a před hlavní hvězdou Gabriellou Cilmi z Austrálie. Neměli jsme moc času, asi jen půl hodiny. Přehráli jsme, co si tak vzpomínám, asi jen šest písniček a byli malinko zklamaní, že jsme nemohli dát víc. Na druhou stranu to pro nás byla skvělá zkušenost, jsme kluci z malého města, muziku děláme opravdu pro radost a nemáme příliš velké ambice.

V rámci čtvrtého ročníku už vám pořadatelé výrazně přidali. Hodina čistého času na hlavním pódiu, to byl velký krok vpřed, viďte?

To bylo velké pozitivum. Hlavně super servis, Miloš Fišer nám udělal na pódiu báječný zvuk.

V kotli se to Žamberáky jen hemžilo. Je to lehčí, nebo naopak mnohem závažnější předstoupit se svou muzikou před domácí obecenstvo?

Je to rozhodně horší. Já měl vždycky největší trému před vlastní mámou a tátou. (smích) Radši hraju před neznámými lidmi. Našim fanouškům za podporu moc děkuju.

Je pro vás účinkování na Jam Rocku jen jedním vystoupení z mnoha, nebo má ve vašem kalendáři určité výsadní postavení?

Rozhodně to není tuctové vystoupení, ale zlatý hřeb celého roku, na který jsme se připravili. Tolik koncertů zas do roka nemáme, jsme tady asi jediná kapela, která dosud nenatočila vlastní CD.

No právě, na webu máte zdarma ke stažení řadu zajímavých písní, ale CD zatím na vydání čeká. Jak dlouho ještě?

Letos už do studia určitě půjdeme, máme velkou chuť na nějaké dobré. Ještě nevím přesně kam, momentálně sháníme sponzory.

Předpokládám, že všichni chodíte normálně do práce, jak vypadá takový týden amatérského muzikanta?

Já v práci jezdím autem, takže hudbu poslouchám v podstatě pořád. Nápady mi většinou nosí kytarista Honza Šťovíček, hodí mi to na CD a já je dokola poslouchám.

A co texty, ty nosí do Hashberry kdo?

Pěveckou linku a text dělávám já. Pak do toho každý z kapely dá to své.

Ještě nepadlo ani slovo o tom, jak jste se vlastně na Jam Rock dostali? To se přeci každé regionální kapele nepovede.

S Honzou jsme začali hrát před pěti, šesti lety v jiné kapele, ta tu vystupovala na prvním ročníku. Posléze se rozpustila a my měli chuť udělat nový projekt. Pozvali jsme muzikanty, které dlouhé roky známe, a dali Hasberry do kupy. Původně to měla být čistě akustická muzika, postupem času došlo ke změně, ale do dneška jsme schopni hrát naši muziku akusticky.

Co jsem tak zaslechl, nemalou roli hrál fakt, že na vás pořadatelé narazili v Petrovicích na Haida srubech. Je to tak?

My na Haida srubech hrajeme vcelku pravidelně, jednou také během křtu CD skupiny Eastpark. Tam se koncertuje nádherně, v Petrovicích je domácí atmosféra a chodí tam lidé, které muzika zajímá. Jsme šťastní vždycky, když nás tam Libor pozve. A on tam nezve jen tak někoho.

Lámu si hlavu s tím, kam vás žánrově zařadit už jen z důvodu, že violoncello se v bigbítu dvakrát často nevidí. V Hashberry ano, proč?

(rozpovídá se kytarista skupiny Honza Šťovíček): První záměr byl takový, že jsme chtěli udělat akustickou kapelu, která by hrála unplugged písničky s kytarou, cellem a perkusemi. Spíše takovou minimalistickou muziku, protože jsme každý paralelně měli ještě nějaký bigbít. Osobně jsem měl hroznou absenci klidnějšího vyjádření. Později se to nakupilo, přišel k nám druhý kytarista, basák. Violoncellistu Honzu Dostála jsme potkali díky štěstí. Nikoho takového jsem tehdy neznal, ale působil jsem mimo jiné v místním sboru Corale, kde mě na něj sbormistryně Iva Mimrová upozornila. Lidsky i muzikantsky jsme si hrozně sedli.

A nedá mi to nezeptat se na závěr, co znamená váš veselý anglický název?

(pokračuje Petr Nýdl): Pravý důvod nemůžu říct! (smích) Na vyhledávači vyjede kapela Hashberry anebo rostlina s uklidňujícími účinky. (úsměv)

JAN POKORNÝ