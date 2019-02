Pardubický kraj /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - V Pardubickém letním kině ve středu večer budou organizátoři promítat dětem.

Pardubické letní kino. | Foto: Tomáš Kubelka

Na programu je rodinný animovaný film Balerína, který vypráví příběh mladé dívky Félicie, jejíž největší vášní je tanec. S pomocí kamaráda utíká ze sirotčince a vydává se do Paříže. Ve francouzské metropoli ji čeká mnoho zkoušek. Francouzsko-kanadský snímek režisérů Erica Summera a Érica Warrina je ukázkou přátelství, sebedůvěry a rodinných pout. Promítání začíná ve 21 hodin, vstupné je zdarma.

Litomyšl rozhýbe Rock and Roll

Litomyšl - Do Nové letní scény v parku ve středu zamíří skupina The Pink Panthers. Na tradiční akci Středa, hudby Vám třeba zahraje sedmičlenná kapela založená v roce 1997 ve Svitavách. Dáma s dalšími šesti pány se snaží navodit na koncertech atmosféru jako to zvládl Rock and Roll v 50. a 60. letech minulého století. Ve svém repertoáru mají písně od Elvise Presleyho či Chucka Berryho. Hudební skupina oděna v růžových kostýmech zahraje u Smetanova domu v Litomyšli od půl osmé večer.

Koláže Pavly Aubrechtové

Pardubice - Ve čtvrtek v 17 hodin startuje v galerii Fons na Pernštýnském náměstí vernisáž Pavly Aubrechtové s názvem Koláže a objektivy. Aubrechtová patří ke generaci umělců, která začala tvořit v 70. letech minulého století. Mezi její osobitá díla patří například koláže na ručně vyráběný papír nebo obrazy vytvořené s pomocí roztoku používaného v planografii.

Na farmě uspořádají Hravé odpoledne

Pardubice - Farma Apolenka pořádá 12. září další Hravé odpoledne. Akce má za cíl zábavnou formou prezentovat neziskové organizace z kraje. Návštěvníci se mohou těšit na výtvarné dílny nebo na slalom na invalidním vozíku. Program budou doprovázet projížďky na koních, taneční vystoupení nebo Králičí hop. Na závěr akce zahraje kapela Mixle v Piksle.