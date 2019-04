Barokní koncert

V kostele Husova sboru v Žamberku v úterý od 18 hodin zazní Barokní koncert mladých umělců. Uskuteční se u příležitosti 40. výročí založení tamní Základní umělecké školy Petra Ebena. Zazní skladby Bacha, Purcella a dalších. Vstupné je dobrovolné.

Nová výstava

Výstavní síň třebovského Kulturního centra v úterý láká na vernisáž výtvarné skupiny Maxmilián. Výstava Portréty architektury bude zahájena v 17 hodin. Potrvá do 16. května, otevřeno je denně od 9 do 12 a od14 do 17 hodin a vstupné je dobrovolné.