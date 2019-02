Orlickoústecko - Dnes krátce pozveme na vernisáž výstavy i kinopremiéru českého filmu.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Milan Jaroš

Otevřou výstavy

Ústí n. O. - Sto let Českého červeného kříže (ČČK)a Krajinka v zimním hávu, to jsou dvě nové výstavy ústeckého městského muzea, které se vernisáží otevřou dnes v 17 hodin. Při vernisáži bude žehnán slavnostní prapor Oblastního spolku ČČK Ústí nad Orlicí.



Uvedou novinku

Choceň - Kino Máj v Chocni dnes na plátna pustí novou českou komedii Ženy v běhu. Co všechno se stane, když se matka rozhodne splnit poslední přání svého manžela a zaběhnout maraton? Jak se k tomu postaví tři dcery, které matka také zapojí? Komedie začíná v 18 hodin.