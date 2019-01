Králíky - Na Cestu do historie se vydala necelá dvacítka školáků. Během svého putování poznají dobu Velké Moravy a Přemyslovců, husitů a renesance, až je cesta zavede do 20. století.

Náměstí v Králíkách | Foto: DENÍK/Petr Wagenknecht

Toto cestování umožňuje velká soutěž městské knihovny, která navazuje na dva předchozí úspěšné díly Cestu po Čechách a Moravě a Cestu kolem světa. Soutěž je určena dětem od 6 do 15 let, účastníci jsou rozděleni do tří věkových kategorií. Zájem o dvojici úvodních klání byl velký, zapojilo se vždy kolem čtyř desítek školáků. „Po jarních prázdninách se i do třetího pokračování přihlásily ještě další děti,“ říká Ivana Marečková, ředitelka knihovny. Při vymýšlení otázek čerpají z odborné literatury, soutěž propagují i na školách.Velkou inspirací k letošnímu tématu bylo pro králické knihovnice několikametrové prostorové leporelo Lucie Seifertové Dějiny českého udatného národa. Od února do května budou školáci řešit vždy po třech otázkách, připravena je i nepovinná prémiová otázka, za niž dostávají body navíc.

„Soutěživé děti se do jejího řešení většinou pouštějí, mají za úkol například vytvořit krátký příběh, který obsahuje vylosovaná slova nebo složit malé puzzle,“ vysvětluje Ivana Marečková. K vyhledání odpovědí mohou soutěžící využít literaturu přímo v knihovně, mají bezplatný přístup k internetu. „Jde především o to, aby se děti naučily vyhledávat informace. Nemusejí mít všechny vědomosti v hlavě, důležité je umět si najít, co potřebuji,“ upřesňuje Marečková. Při řešení některých otázek uplatní děti i výtvarné vlohy. V červnovém finále se sejdou děti, které absolvují celou soutěž, a získají maximální počet bodů.

(pá)