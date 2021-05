Vytvořila desítky ženských charakterů, v nichž přesvědčila o svém talentu, bohatém výrazovém rejstříku i poctivé práci. Připomeňme si alespoň deset nejvýraznějších – i s jejími komentáři k nim.

1. Madla zpívá Evropě (1940) - Jiřinka

„V devíti letech jsem se objevila a promluvila na plátně, kde se dožaduji kafíčka, kde nesu hlavní hrdince Madle pacičku a kde se jako jediná ze sboru pilně ukláním, sotva dorazíme na pódium – napodobuji totiž sólistu, který se přišel představit publiku… No, nekupte to, upozornit na sebe hned v prvním filmu!“

2. Hvězda zvaná pelyněk (1964) - Tonka

„Barová tanečnice. Režisér Martin Frič mi nabídl roli Tonky, přestože mu to na Barrandově rozmlouvali. Nevěřili, že v exponované dramatické roli obstojím. Přesto si moje obsazení vynutil. Proč tak riskoval? Je to jedna z hádanek v mém životě… Při natáčení jsme se sblížili s Radkem Brzobohatým.“

3. Dáma na kolejích (1966) – řidička Marie

„Moje první hlavní role ve filmu. Vděčím za ni scenáristovi Vratislavu Blažkovi a režisérovi Ladislavu Rychmanovi, který se mnou pečlivě probíral úskalí markýrovaného zpěvu na předem natočenou nahrávku.“

4. Světáci (1969) - Božka

„Podle mého nejlepší komedie Zdeňka Podskalského. Scénář i obsazení byly plodem liberálního jara 1968 a natáčení proběhlo v krátkém období euforického vzdoru proti okupaci. Byla to krásná práce a velká zábava, jenže za zdmi ateliéru se už kácely modly pražského jara a Husák se dral k moci.“

5. Ucho (1970) - Anna

„Jediná role, ve které ani po letech nenacházím chybu: Anna. Zhýčkaná a zároveň frustrovaná manželka vysokého stranického funkcionáře Ludvíka. Hrál ho Radek Brzobohatý, s nímž jsem už několik let žila. Nevím, zda se toho Karel Kachyňa obával, či naopak na to spoléhal, faktem zůstává, že nás dovedl k hereckému koncertu… Byl až brutální, jak mě nechal při některých klíčových scénách vysílit a čekal, až budu mlít z posledního, aby mě donutil ještě k jednomu opakování, se kterým byl konečně spokojen.“

6. Kat nepočká (1971) – Anna Letenská

„Tragický příběh herečky, jež natáčí film s vědomím, že po něm půjde do koncentráku, ne-li na popraviště, ve mně nečekaně probudil vzpomínku. Na úzkost zažívanou po mém propuštění z litoměřického vyšetřování i na nejistotu, co se mnou bude dál, s níž jsem pak chodila do školy. Objevila jsem svoji emocionální paměť.“

7. Čtyři vraždy stačí, drahoušku (1970) – redaktorka Sabrina

„Nedoceněná komedie Oldy Lipského s jeho bratrem Lubomírem v hlavní roli. Natáčení probíhalo ve velké pohodě. Pak mě však čekala docela dlouhá pauza. Dištanc za zakázaný film Ucho.“

8. Nesmrtelná teta (1993) - Závist

„Krásná role Závisti, do níž mě ve své pohádce obsadil režisér Zdeněk Zelenka. Šlo o filmovou adaptaci pohádky Karla Jaromíra Erbena Rozum a štěstí, za kterou jsem ve stejném roce dostala Českého lva.“

9. Fany (1995) - Fany

„Hrála jsem postavy mnoha profesí, připravovala se na ně, nechodila jsem však do reálného pracovního prostředí studovat, jak tam ti lidé počínají. U slabomyslné Fany jsem ale musela. Vypravila jsem se do blázince, protože jsem se nechtěla spolehnout jen na představivost a intuici.“

10. Vrásky z lásky (2012) - Jana

„Nevím, komu z nás to režisér Jiří Strach nabídl dřív. Faktem je, že Radek to přijal a já se zdráhala. Vyhýbala jsem se mu třicet let a neuměla si představit, jak spolu budeme hrát. Strach na mě netlačil… a já nakonec po mnoha debatách kapitulovala a uznala, že Brzobohatý je pro tu roli nejlepší. Natáčení proběhlo klidně, ta herecká chemie mezi námi zůstala. Jistou symboliku tomu zpětně dodal fakt, že to byl Radkův poslední film a naše pracovní rozloučení. Zemřel na podzim téhož roku.“

Zdroj: Můj život mezi slzami a smíchem (Práh, 2020)