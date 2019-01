Králíky - Po úspěšné červnové akci, na niž v Žamberku přišlo 20 tisíc lidí, se přesune festival do města pod Králickým Sněžníkem.

Arakain | Foto: Jiří Rogl

Jednodenní akce nemá podle slov ředitele festivalu Libora Pavlaty parametry mamutího setkání v Žamberku, příznivci dobré muziky se mají ovšem i tentokrát na co těšit. A jaký vlastně bude sobotní JamRock Cihelna Králíky, jak zní oficiální název podniku?



Menší, tvrdší, jednodenní



„Chystáme proti Žamberku ´pouze´ jedno pódium, to podstatné, čím se liší, je složení kapel. Bude tam více tvrdších sestav – Arakain nebo Komunální odpad. Aby si na své přišli i další, je program doplněn o další zajímavé skupiny, nebudou chybět All X z X–Faktoru, Petr Bende a skoro místní mladá kapela Mother´s Angels,“ řekl včera Deníku Libor Pavlata a pokračoval: „Se Žamberkem sobotní pokračování v Králíkách vůbec nesrovnáváme, to je úplně jinak stavěné a koncipované. Žamberk je vlajkovou lodí i do dalších let, počítáme proto s tím, že do Králík přijede podstatně méně lidí, čekáme kolem dvou až tří tisíc návštěvníků. Cena vstupného je nižší, v předprodeji 250 korun, na místě 330.“

Festival JamRock je na české hudební scéně prvním rokem a během dalších let by se rád zařadil mezi ty nejžádanější. Předpoklady má určitě dobré, první podnik v Žamberku vyšel na výbornou a celou myšlenku může výrazně podpořit další pětice akcí. Králíky již dříve hostily jeden z největších republikových hudebních ´mejdanů´ a kvalitního ´podhoubí´ v oblasti si je vědom i ředitel Libor Pavlata: „Mám rád tenhle kraj a vím, že tady to zázemí dřív bylo. Rád bych Králíky udržel do příštích let.“

Ředitel králického klubu Na Střelnici Pavel Strnad vnímá JamRock jako dobrou možnost na oživení tradice festivalů ve městě, i když v jiné podobě než za časů velkého multižánrového podniku, jenž patřil mezi největší u nás. „Za pokus to stojí a šance tady je, životní styl a chuť lidí chodit za muzikou tady vždy byla,“ odhadl šance králického JamRocku Pavel Strnad.

JAN POKORNÝ