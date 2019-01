Vysoké Mýto – Festival „Hudba pomáhá" letos zahájí večerní program v sobotu 29. září v „Hotelu Kobylka" vedle Šemberova divadla. Benefiční akce začne v sedm hodin večer, končit by se mělo o půlnoci. Zahrají Evolutions Dejavu z Ostravy, etno-worldová sestava Shivanam z Brna a místní rocková kapela The Shookies.

Linda Bartošová | Foto: Archiv

Při příchodu do tanečního sálu Kobylky se bude vybírat „vlezné" 99 korun, výtěžek převezme místní občanské sdružení „Denní centrum Berenika", které pořídí pro své klienty speciální zvedací zařízení. Podpora je slíbena také od „Nadace Divoké husy", která výtěžek zdvojnásobí. Další koncerty se pro Bereniku uskuteční 6. října a 23. listopadu.

Úvodní koncert se zároveň stane závěrečnou částí akce „Fashion Rainbow Fest" plné kreativního umění a nápadů. Připravuje ji občanské sdružení No Pasivo do prostoru kolem Šemberova divadla. Show nabídne například módní přehlídky, výstavu módy a módních doplňků, show kadeřníků, kosmetiku, úpravu nehtů, dětský koutek nebo divadlo.

Pořadatelé oznamují, že tváří akce se stala Linda Bartošová, Česká Miss World pocházející z Vysokomýtska. Vstup na zajímavou akci, jež potrvá od 10 do 18 hodin, bude zdarma. (jko)