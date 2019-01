Vysokomýtsko – Smetanovu výtvarnou Litomyšl zpestří 5. července jednodenní výtvarně – turistický unikát, připravený hlavně Městskou galerií Vysoké Mýto. Půjde o gps výstavu obrazů malíře Bohumila Knyttla v krajině kolem Vysokého Mýta.

Vysoké Mýto - Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/David Chládek

Na přesných gps souřadnicích budou pod širým nebem v okruhu od 15 do 25 kilometrů rozmístěny obrazy, jež na Vysokomýtsku, Litomyšlsku a v okolí Luže maloval ve 30. a 40. letech minulého století krajinář Bohumil Knyttl.

Obrazy budou umístěny pochopitelně přesně v místech, odkud je tento zapomenutý malíř pořídil. K dosažení budou pro pěší, cyklisty i motoristy. U každého obrazu najdou návštěvníci žáka základní umělecké školy, jenž bude o dílo pečovat, kdyby se třeba zhoršilo počasí.

Světová premiéra

„Výstava se stane patrně světovou premiérou v tomto způsobu prezentace umění. Je první z řady alternativních výstavních počinů, které naše galerie slíbila pořádat v době své rekonstrukce. S uspořádáním pomohou obce Střemošice, Pustina, Luže, Vysoké Mýto a mýtská vesnická část Brteč. Trasa začíná na Brtči, tam chodil Knyttl za děvčetem. Nesmí samozřejmě pršet, v případě hromobití se uskuteční náhradní pochod za obrazy o den později. Pokud ani ten nevyjde, náhradní termín bude zveřejněn na www.gps.knyttl.cz," uvedl ředitel galerie Pavel Chalupa pověřený vedením Smetanovy výtvarné Litomyšle.

„Umění nemá zůstávat v galeriích, musí vyjít ven. V praxi to bude tak, že v informačním centru ve Vysokém Mýtě dostane zájemce mapu s umístěním obrazů v terénu a podle ní si je vyhledá, Důležité bude nejen prohlížení obrazů, ale i procházka krajem a poznávání přírody. V hospodě ve Střemošicích zakončí den slavnostní večer, celá obec se podílí na organizaci. Vystavíme asi pětadvacet obrazů, ve Střemošicích pak ty, u nichž jsme neidentifikovali místo namalování, ale budou tady i další Knyttlova díla," dodal Pavel Chalupa. Ze Střemošic odveze večer turisty, kteří by pěšky nezdolali cestu zpět do Vysokého Mýta, objednaný autobus.

Autor žil na Vysokomýtsku jen ve zmiňovaném období, pak odešel na Liberecko. Není původem z Mýta, ale zanechal tady pěknou řádku prací. (jko)