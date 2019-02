Vysoké Mýto – Hravá, zachmuřená, ale také katastroficky ztvárněná díla vystavovala ve vysokomýtské Galerii ve Zvonici desítka mladých tuzemských výtvarníků. Výstava s názvem Futurealismus se zde zabydlela na první polovinu prázdnin. Druhá polovina prázdnin bude ve zvonici patřit malíři a fotografovi Jiřímu Křiklavovi.

Vysoké Mýto. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Dana Pokorná

A co si představit pod pojmem futurealismus? „Jedním z jeho principů je odstoupení, možnost podívat se na současnou dobu jako na muzejní položku," vysvětluje historik umění Patrik Vavřina. Proto, jak dodává, můžete dát například do vitríny dobře zrestaurovaný iPhone 6, nebo něco, co jste měli kdysi rádi a co zmizelo v propadlišti času. Přístupů k prožití budoucnosti je však mnoho, některý z umělců osedlal na plátně dinosaury, jiný ztvárnil svou surrealistickou vizi mrtvých bitevních lodí. „Futurealismus vznikl jako reakce na každodenní souboj starého a nového. Hi-tech technologií v gotickém kostele, parazitního zemědělství uprostřed megapole, nebo jen sledování zániku opuštěných věcí, které v jistém okamžiku byly někomu tak drahé," říká Vavřina. Projekt chtěl přiblížit divákovi co nejširší spektrum pohledů, což se mu podařilo. Netypické výstavní prostory ve zvonici k tomu byly ideální.

Od 8. srpna až do konce prázdnin zde bude vystavovat svá díla malíř a fotograf Jiří Křiklava, který svá dětská léta prožil v umělecky proslulých Kameničkách. Galerie ve Zvonici ve Vysokém Mýtě bude otevřena po dobu výstavy denně kromě pondělí, a to od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin.

