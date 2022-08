První den jel Brutal na plno

Třeba taková exotická akvizice v podobě indických Bloodywood, kteří přivezli svižný nu metal říznutý foklorními prvky, kteří prozářili hned brzké úterní odpoledne. Po nich zaujali i v podstatě nemetaloví Dánové Vola, kteří prosvětlili podvečer svým promyšleným prog rockem.

Večer prvního dne patřil zejména dvojici Avatar a At The Gates. Prvně jmenovaní přivezli na festival zábavnou groteskní show postavenou na chytlavém death metalu, který kořenila spousta dalších hudebních prvků. A At The Gates, to už jsou na festivalu docela stálice. Jejich melodický death metal prostě táhne a v úterý večer to v pevnosti nebylo jinak.

Středa přivezla výběr mnoha chutí a stylu. Lorna Shore jsou kapelou, která se skloňuje jako jedno z nejnadějnějších jmen moderní tvrdé hudby a jejich set, který se odehrál za horkého odpoledne to jasně ukázal. Následující death metaloví Bloodbath už jsou zavedeným pojmem, stejně jako francouzští melancholici Alcest.

Největším tahounem se nicméně stali headlineři Cannibal Corpse, kteří dokázali na hlavní festivalové náměstí přitáhnout dost možná největší dav festivalu. Podobně lákali i severští blackaři Dark Funeral či emociálně bohatá Amenra z Francie, která se skrývala ve tmě.

Návrat Krále

Čtvrtek rozhodně patřil legendám temného světa black metalu. Po třiadvaceti letech se totiž na pódiová prkna vrátil ten, bez kterého by asi metal jako takový vůbec neexistoval. Tedy ne v té rozličné podobě. Řeč je o nestárnoucím King Diamondovi a jeho pekelné smečce Mercyful Fate. Po jeho vystoupení nakráčela na josefovskou nevysvěcenou scénu další legenda – britští Cradle of Filth

Páteční večer patřil jednoznačně old school metalu a dědečkovi černokovu, tedy Otci Cronosovi a jeho partičce Venom, která brázdí se svojí temnou bárkou po řece Stix již takřka 44 let. Ale nebylo to na ni vůbec znát. Předskokany těchto pekelníků byli jedni ze zakladatelů death metalu – Suffocation.

Jako na koncertu trošku tvrdších Depeche Mode si pak mohli připadat návštěvníci při závěrečném dni a vystoupení electo-industriální kanadské partičky Front Line Assembly. Takřka islandské počasí, chyběla jen sněhová přeháňka, pak přivezli ze své rodné země neortodoxní „vikingové“ Sólstafir. Jedním z posledních gratulantů festivalových narozenin pak byli norští „sebevražední“ démoni z Mayhem.

Oslavy dvaceti pěti let festivalu Brutal Assault – a vlastně i dalších kulatin, 15 let v pevnosti Josefov – vyšly na výbornou. Výborný výběr kapel, velká jména, živoucí legendy i nadějní nováčci přivezli bohaté a chutné menu a po dvou letech se vrátil v plné síle. Vše podtrhovala takřka bezproblémová produkce a novinka v podobě mobilní aplikace, která informovala o každém dění na festivalu.