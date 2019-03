Diváci se již tradičně mohou těšit na více než dvacet českých a zahraničních dokumentů, které je zavedou do vzdálených koutů světa, jako jsou například Afrika, Venezuela, Kiribati či Sýrie, zároveň je ale nechají nahlédnout i pod pokličku zemí nám bližších, jako jsou Polsko či Maďarsko.

Předskokanem bude Marian Jelínek

Chybět samozřejmě nebudou ani české reálie. Některé filmy doprovodí debata se zajímavými hosty, ať už se samotnými režiséry filmů či odborníky na dané téma. Do Ústí nad Orlicí tak zavítá například Markéta Kutilová, válečná reportérka a odbornice na Sýrii, novinářka Fatima Rahimi, environmentální ekonom Vojtěch Máca či vysokoškolští profesoři Ivan Rynda (katedra sociální a kulturní ekologie UK Praha), Eugen Gál (katedra středoevropských studií UK Praha) a Tomáš Lebeda (katedra politologie a evropských studií UP Olomouc). Letošním „předskokanem“ Jednoho světa bude 2. dubna přednáška Motivace v době blahobytu Mariana Jelínka, psychologa, sportovního trenéra a mentálního kouče vrcholových sportovců a manažerů, třeba Karolíny Plíškové a dříve také Jaromíra Jágra.

Kromě dalších doprovodných akcí, zahrnujících filmovou pitvu s Jaroslavem Kratochvílem po dokumentu Rekonstrukce Utøyi (sobota 6. dubna v Malé scéně), polodokumentární divadelní inscenaci Milada Fakultní divadelní společnosti z Brna (úterý 9. dubna v Malé scéně) a tří výstav (Komunismus a jeho epocha od 29. března do 15. dubna na Mírovém náměstí, Létající lékaři od 6. do 13. dubna v galerii Malé scény a Pracuji, bydlím, žiji od 6. do 13. dubna v obchodním centru Nová Louže), budou moci diváci Jednoho světa zdarma zavítat i do muzea.

Spolek Spousti navázal spolupráci s Městským muzeem v Ústí nad Orlicí, kde probíhá výstava s názvem Tibet a která potrvá až do 9. června 2019. Návštěvníkům přibližuje život dnešních Tibeťanů i historii tohoto národa. Na jejím vzniku se podílela nezisková organizace Most pro Tibet. Diváci Jednoho světa budou mít příležitost výstavu navštívit zdarma po předložení vstupenky na kterýkoliv festivalový film.

Nedílnou součástí Jednoho světa jsou také dopolední projekce pro základní a střední školy v okolí. Jeden svět pro školy se tak kromě Ústí nad Orlicí i letos objeví v Letohradě, Lanškrouně, České Třebové, Žamberku a Rychnově nad Kněžnou a nově také v Chocni a ve Vysokém Mýtě, kde se bude promítat díky spolupráci spolku Spousti a MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. v rámci projektu MAP Vysokomýtsko.

Jeden svět v Ústí nad Orlicí bude mít i letos charitativní rozměr – výtěžek festivalu poputuje na podporu domácího hospice ALFA-OMEGA, který poskytuje odbornou paliativní péči lidem s nevyléčitelnou nemocí, kteří si přejí strávit poslední dny života doma.

Vstupenky na festival bude i letos možné zakoupit v předprodeji, který odstartoval 15. března 2019 a nabízí hned několik možností. Vstupenky na jednotlivé filmy festivalu bude možné zakoupit v online rezervačním systému na www.spousti.cz nebo u všech pokladen obchodního družstva KONZUM (KONZUM, KONZUM market, COOP Diskont, Fortel), festivalové pasy a celodenní vstupenky za zvýhodněnou cenu pak v kavárně Malé scény v Ústí nad Orlicí.