Charitativní festival Hudba pomáhá má za sebou třináct ročníků a tři miliony korun vybrané ve prospěch hendikepovaných dětí. Letošní čtrnáctý ročník sice ohrozil koronavir, ale nakonec bude, i když hodně netradiční. Místo série koncertů se připravuje večerní pořad „Hudba pomáhá - k pečení“, který bude odvysílán v sobotu 19. prosince od 19 hodin ze mlýna. Tým organizátorů také zřídil e-shop, v němž lze přispět na dobrou věc zakoupením limitované edice ponožek nebo moravského vína.

Hudba pomáhá - kapela Parkoviště pro velbloudy. | Foto: archiv Hudba pomáhá

Benefiční večer bude možné sledovat na kanále YouTube, na Facebooku nebo internetové televizi Mall. Pořad bude volně přístupný, lidé však zakoupením symbolické vstupenky podpoří speciální školy v Litomyšli, Poličce a Vysokém Mýtě. Jsou to města, ve kterých se každoročně benefiční koncerty konají. Letos si nikdo leštit boty a žehlit košile nemusí. „Rok co rok lidé museli zanechat pečení nebo jiných vánočních příprav, obléci se do svátečního a vyrazit do divadla nebo třeba do kostela. Letos ale klidně mohou zůstat u sporáku,“ podotýká ředitel festivalu Karel Telecký s tím, že posluchači mohou spojit pečení cukroví s poslechem hudby a zajímavých hostů.