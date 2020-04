Také Městské muzeum Králíky se připojilo k muzeím, která připravila online programy pro veřejnost.

Městské muzeum Králíky | Foto: Archiv

Spolu s vlkem Pepanem a sovou Frídou postavičkami z dílny Adolfa Lachmana můžete nahlédnout do expozic muzea, a to zábavnou komiksovou formou. Fotografie najdete na Facebooku muzea. Virtuální výstavu připravilo také mýtské regionální muzeum, a to na téma Typáře ze sbírky našeho muzea. Výstava běží do konce května. Zajímavosti pak můžete najít rovněž na facebookových profilech muzeí v Ústí nad Orlicí či Žamberku.