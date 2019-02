Devadesátiny Petra Ebena připomněl koncert i výstava

Žamberk – Prokop Diviš, Eduard Albert, Petr Eben. To jsou tři z několika desítek slavných rodáků Žamberka. A právě třetímu zmíněnému, jehož jméno nese zdejší základní umělecká škola, by 22. ledna bylo devadesát let.

Nedožité kulatiny hudebního skladatele a profesora Petra Ebena rozhodně nezůstaly bez povšimnutí. Vzpomínka na učitele „Na svět přišel uprostřed mimořádně kruté zimy roku 1929,“ vypráví výstava, která od čtvrtka zdobí foyer Divišova divadla. Na deseti panelech mapuje celý Ebenův život, jeho hudební kariéru i rodinný život. Je otcem tří synů Kryštofa, Marka a Davida – matematika, herce a moderátora a hudebníka. Vernisáž svým vystoupením doprovodili žáci hudební školy a průvodní slovo patřilo její ředitelce Haně Chvátilové. Petra Ebena znala osobně, byla jeho studentkou na Univerzitě Karlově v Praze. „Učil spatra, bez přípravy, okamžitě byl schopen zahrát, kde se daný typ hudební formy vyskytuje,“ zavzpomínala na svého učitele před zraky několika desítek návštěvníků.

Ve středu se navíc v Žamberku konal koncert Pocta Petru Ebenovi – Antica e moderna, který se uskutečnil symbolicky v kostele sv. Václava, kde byl Petr Eben v únoru 1929 pokřtěn. Ne náhodou byl hostem soubor Schola Gregoriana Pragensis. Od roku 1987 je uměleckým vedoucím souboru David Eben, který vystudoval hudební vědu. „V promrzlém kostele byla velmi zvláštní atmosféra. Koncert měl krásnou mrazivou akustiku. Schola Gregoriana Pragensis zpívala nejdřív v první polovině gregoriánský chorál, což byl inspirační pramen celé tvorby Petra Ebena,“ popsala Hana Chvátilová s tím, že ve druhé části zvané „moderna“ se k souboru přidal varhaník Jaroslav Tůma. Čestný občan V roce 1993 se Petr Eben stal čestným občanem Žamberka a právě po něm byla pojmenována zdejší „zuška“. „Je to jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli důkladně oslavit jeho devadesátiny. Je to příležitost, i pro nás jako kantory, ale i pro děti. Nelenili jsme a ve všech hodinách děti dostaly informaci, kdo byl Petr Eben, proč se škola tak jmenuje, oni si ti malí většinou myslí, že naši školu založil, takže jsme je vyvedli z omylu,“ uvedla s úsměvem ředitelka, která má ve škole i Ebenovu sbírku fotografií, nahrávek či dopisů. Několik exponátů souvisejících s Petrem Ebenem je pak k vidění i v žamberském muzeu. Výstava v divadle bude k vidění do konce února. Informační centrum D35 se stěhuje do centra Mýta Přečíst článek ›

Autor: Iva Janoušková