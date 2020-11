Ztráty sčítají provozovatelé multikin i malých kin. Po dvojité nucené pauze budou veliké. Šéf kultury v Žamberku a člen představenstva Asociace provozovatelů kin Daniel Kubelka je přesvědčen, že covid-19 filmové umění poznamená. „Nelze přesně říct, co bude, ale změny se prostě v byznysu dějí a dít budou. A kinematografie je byznysu součástí. Nenamlouvejme si, že ne. Ale buďme optimisté, každá změna je i příležitost. Kinaři, jak je znám, jsou většinou velcí srdcaři,“ říká v rozhovoru Daniel Kubelka.

Otevření kin je zatím v nedohlednu. Až se tak stane, nebudou se diváci bát přijít? Jaké zkušenosti máte z jara?

Zkušenosti po jarním otevření máme. Jen nevím, jestli se dá dvakrát vstoupit do téže řeky. Spíš ne. V létě se lidé nebáli a vyrazili hlavně na dovolené, ale i do kin a hlavně letních. S tím, jak se začala obnovovat nabídka premiér, vlastně jen z české produkce, se lidi začali do kin vracet. Filmy jako Šarlatán, Bábovky a Krajina ve stínu ukázaly, že diváci mají kino rádi a zážitek z filmu na plátně je prostě jiný než doma. Jako kinaři jsme začali vidět světýlko v dáli.

Kina měla v minulých letech velmi slušně našlápnuto, statistiky za letošní rok budou velmi smutné. Už jste v Žamberku zkoušeli vyčíslit ztráty?

To je pravda, posledních deset let bylo pro jednosálová kina dobou obnovy a růstu. Navíc zvyšující se příjmy měst a obcí v době konjunktury umožnily i investice do divadel, kin a hlavně digitalizace technologií. Pro malá kina to znamenalo, že mohla zlepšit práci s divákem, změnit dramaturgii, promítací plán, pracovat s reprízami i alternativním obsahem. Což je rozhodující pro návštěvnost a růst tržeb. Ztráty na tržbách budou velké. Ke konci třetího čtvrtletí je to u nás cca 2,8 milionu korun.

Bude po otevření kin vůbec co promítat? Už na jaře řada distributorů posunula premiéry filmů i o několik měsíců.

Producenti a studia mají natočenou řadu filmů za obrovské peníze. Na podzim se čekaly velmi nadějné české premiéry. Jde o to, jak dlouho bude uzavření trvat. Hledají se různé způsoby, jak investice zhodnotit, jestli pustit některé filmy do VOD, což jsou internetové kanály. Co se týká české produkce, tak si myslím, že se filmů po otevření brzy dočkáme. Náš trh je ale malý, takže kdy uvidíme Bonda nebo nové marvelovky, souvisí s celosvětovou, nebo alespoň evropskou situací v kino byznysu.

Mohla by se některá česká kina po dvojitém uzavření ocitnout v existenčním ohrožení?

Mohla a některá se i ocitla, jak mám informace z Asociace provozovatelů kin, kde jsem už čtvrtým rokem členem představenstva. Záleží to především na obcích, které drtivou většinu těchto kin zřizují. Města si kulturu dotují, to je dobré vědět. Kina za poslední léta, pokud byla dobře vedena, si na provoz z velké části dokázala vydělat. Není to ale tak, že by se na tom dal postavit podnikatelský záměr. Byznys končí na úrovni měst jako Pardubice nebo Hradec. Tam, kde lze provozovat multiplex. Na menším městě, které tak jako tak provozuje a udržuje nějaký kulturní dům či sál, ale nemusí být dobře vedené kino nutně ztrátové.

Pro některé diváky je nemyslitelné sledovat filmy bez občerstvení, popcornu. Někteří kinaři to však považují za nešvar. Co si o tom myslíte?

Velká část diváků to prostě tak chce. Koneckonců na rozšíření kin měl prodej občerstvení větší vliv než technologické změny. S tím ale lze pracovat, například některé projekce, cykly nebo dny mohou být bez občerstvení. Tržby z něj ale tvoří podstatnou část byznysu. I u nás jde o statisíce korun ročně. Proto například multiplexy bez uvolnění občerstvení neotevřou. Jednáme jako APK společně s nimi a ministerstvem o podmínkách, jak kina a divadla otevřít. Nebudou-li multiplexy, nebudou ani filmy, distributoři to jasně deklarovali.

Jaký dopad bude mít epidemie koronaviru na českou a na světovou kinematografii? Máme očekávat nějaké změny?

Určitě ano. Nelze přesně říct, co bude, ale změny se prostě v byznysu dějí a dít budou. A kinematografie je byznysu součástí. Nenamlouvejme si, že ne. Ale buďme optimisté, každá změna je i příležitost. Kinaři, jak je znám, jsou většinou velcí srdcaři. Otázkou je, jak to budou vidět komunální politici. Někteří jsou raději ochotní obrovské částky utratit za jednorázové akce, protože se rádi předvedou tisícovému davu za jeho peníze. Přitom by za podobnou částku mohli celý rok provozovat divadlo nebo kino, které má kulturní, společenskou a výchovnou funkci, nejen tu zábavnou. Děti by už od školky měly divadlo a kino navštěvovat alespoň několikrát za rok. Má to vliv na celkovou kulturnost a vzdělanost společnosti. Jakou roli hrála kultura v našem národním obrození, snad někteří víme.

Kinům v době pandemie pomáhají různé projekty, vasekino.cz, Moje kino LIVE. Co je jejich hlavním smyslem?

Vasekino.cz byl projekt APK a vzhledem k boji o obsah ho nyní neprovozujeme. V Žamberku online promítáme program Moje kino LIVE. Zůstáváme díky tomu s diváky v kontaktu, funguje nám web, sociální sítě, a to je přece dobře. V neposlední řadě sledováním podpoříte vaše lokální kino a divadlo, ne nejasnou broadcastingovou firmu někde z Baham. Můžete tam zhlédnout věci, které by vám jinak na mysl nepřišly, nebo takové, jež ani přehršel TV kanálů nenabídne, případně něco, co vás zkrátka tak či onak pobaví nebo zaujme. A hlavně, uděláte nám tím radost, což zlepšuje karmu vám i nám.

Chystají se premiéry filmů, u kterých je předpoklad, že by dokázaly vrátit diváky do kin?

Zcela jistě. Pokud zůstane zachován model distribuce a zahraniční „velké“ filmy půjdou nejdříve do kin, své diváky najdou. České filmy mají u nás tradici i velkou návštěvnost, myslím, že lidé si na ně do svého oblíbeného kina rádi zajdou. A na tom my musíme prostě pracovat.

Je nějaký titul, na který se vy osobně velmi těšíte?

Jako oddechovku mám rád Bonda. Z českých se těším na Prvok, Šampión, Tečka a Karel. Těsně před uzavřením jsme stihli film Chlast a ten si myslím, že ještě dáme. V Žamberku také hrajeme produkci malinkého distributora Balkanfilm. Mám jejich dramata a detektivky. Zatím na ně chodí jen žamberská kinařská smetánka, což je škoda. Takže doporučuju a asi zase uděláme Balkánský filmový festival s rakijí, šašlikem a kvalitními filmy.

Film v obýváku, v kině. Jaký mezi nimi vidíte hlavní rozdíl?

Obrovský, doma teď také sledujeme seriály z onlajnu. Jak já se těším, až si sednu na své oblíbené místo v sále - a cinefilům neříkejte, že s pivem, světla zhasnou, maskovací opona zavrčí a pak tmu protne kužel světla. Co k tomu chcete víc dodat? To je prostě kino.