„Máme vystaveno kolem čtyři sta druhů hub, je zde celá řada zajímavých druhů, některé jsou ve více než třicetileté historii vystavovány poprvé. Ale dalo to práci, houby nerostou rovnoměrně,“ uvedl Libor Tmej z choceňského mykologického klubu.

Ve východních Čechách to s úrodou hub není až taková sláva, řada z vystavovaných hub byla nalezena až na Vysočině, některé i ve Zlínském kraji na Javorníku. Milovníci hub zde našli i velmi zajímavé kousky, například hřib Kluzákův - velmi vzácnou nejedlou houbu z čeledi hřibovitých, který byl jako nový druh u nás popsán poměrně nedávno. „Shodou náhod je z choceňských lesů, o to je to nález radostnější a významnější,“ dodal Libor Tmej.

Choceňská výstava byla doplněná o fotografie a poštovní známky s tematikou hub z celého světa, její součástí už tradičně je i odborný výklad, houbařská poradna či prodej odborné literatury.