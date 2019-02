Lanškroun – Do své druhé poloviny vstoupilo Kulturní léto na farní zahradě 2013. Pátý z večerů patřil zlínské skupině ABBA revival.

ABBA revival v Lanškrouně. | Foto: Deník/Karel Pokorný

Ta už vystupovala na farní zahradě před rokem, její koncert ale musel být kvůli prudké bouřce předčasně ukončen. „Dvakrát do stejné řeky nevstoupíš", tvrdí klasik, v případě lanškrounského angažmá revivalové kapely to však neplatilo. Jejímu koncertu předcházela v pátek večer bouřka, začátek musel být posunut a po celou dobu hudební produkce pršelo. To však ale početné posluchače neodradilo, někteří se dokonce pustili i do tance. Písničky slavné ABBY prostě nestárnou a stále mají vděčné publikum… Dalším z pořadů Kulturního léta na farní zahradě 2013, které Orlický deník mediálně podporuje, bude koncert Jakuba Smolíka a Josefa IX.