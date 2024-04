V Chocni vysypal popel z krbu do plastového kbelíku na balkoně, začal hořet dům

Robert Vocásek redaktor

/FOTO/ Majitel domku v řadovce v Chocni si asi nemyslel, že by popel z krbu vysypaný na balkoně do plastového kbelíku mohl způsobit nějaké nebezpečí, ale evidentně to nedomyslel. Ke vzniklému požáru, který zachvátil i fasádu domu a poškodil okno, hasiči vyjížději dnes před polednem.

Požár řadovky v Chocni | Foto: HZS Pardubického kraje