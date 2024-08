/VIDEO/ Až PIT manévr zastavil řidiče Seatu Ibiza, který policistům z Lanškrouna ujížděl 20 kilometrů až za Jablonné, kde se jim ho teprve podařilo násilím zastavit. Devětadvacetiletý mladík měl hned několik důvodů ujíždět: má být dávno vězení, do toho dostal zákaz řízení a navrch ještě u něj policisté našli v autě cosi, co nasvědčuje pervitinu. Podívejte se na záznam policejní honičky.

"Při běžné hlídkové službě v městě Lanškroun si policisté z Oddělení hlídkové služby Ústí nad Orlicí všimli vozidla zn. Seat Ibiza a rozhodli se ho zastavit a zkontrolovat řidiče. Když se za vozidlem rozjeli, a za pomoci modrých světel a nápisu stop chtěli vozidlo zastavit, řidič na toto reagoval šlápnutím na plyn. Během jízdy nerespektoval snad žádný z předpisů," líčí policejní mluvčí Dita Holečková.

Předjížděl v obci například přes plnou čáru a vzápětí odbočil do jednosměrky. Tam se asi snažil „schovat“ za tmavým kouřem, který vycházel z výfuku jeho auta. Zmizet se mu nepodařilo, a tak v honičce s policisty pokračoval. Když vyjížděl z Lanškrouna, policisté měli už na tachometru 130 km/hod, o chvíli později už to bylo sto šedesát. Pronásledovaný se však k zastavení stále neměl. O kus dál chtěl asi policisty zmást, když nejprve odbočil doprava, ale na poslední chvíli jel doleva. V jednu chvíli zase zpomalil a téměř zastavil, aby si to to nakonec rozmyslel a v ujíždění pokračoval.

"Jeho cesta byla dlouhá téměř dvacet kilometrů a trvala až do doby, než na křižovatce silnic č. 11 a č. 3116 (mezi Jablonným nad Orlicí a Bredůvkou - pozn. red.) přišla správná chvíle a policisté za pomoci tzv. PIT manévru ujíždějící vozidlo zastavili. Řidič i jeho spolujezdkyně skončili na zemi s pouty na rukou. Zatímco mladá žena po provedení úkonů mohla jít domů, muže čekala úplně jiná cesta," pokračovala Holečková.

Lustrací policisté totiž zjistili, že na devětatřicetiletého řidiče byl vydán příkaz k dodání do výkonu trestu, jelikož ve stanoveném termínu nenastoupil do věznice. Současně má podle Holedčkové platný zákaz řízení, nepodrobil se testu na jiné návykové látky a policisté u něj ve vozidle našli igelitový pytlík s býlím práškem. Zadržený putoval nejprve na služebnu a o pár hodin později rovnou do věznice.

"Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání," uzavřela policejní mluvčí.

