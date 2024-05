Honička z Písečné skončila na střeše domu. Řidič se bál policistů jak čert kříže

Robert Vocásek redaktor

/VIDEO/ Střízlivý, vezl ženu a dítě, ale jak na něj zablikali policisté, vyděsil se a noční klikatou silnici z Písečné do Ústí nad Orlicí projel jak závodní dráhu. Místy až 140 km/h, v protisměru, byla to honička jak z amerického filmu. Když v Ústí skončil ve slepé uličce, vyskočil z auta a snažil se schovat na střeše rodinného domu. Ani přitom auto nezabrzdil, takže to se rozjelo a nabouralo do zaparkovaného auta. Proč to všechno? Po dopadení muže policisté lustrací zjistili, že má zákaz řízení a navíc odmítl test na drogy. Podívejte se ve videu.

V autě vezl ženu a dítě, přesto před policií ujížděl | Video: Policie ČR