Muže, který řidil "sjetý" po drogách, byl opilý a navíc ani neměl řidičák na auto, prozradil v Žichlínku na Orlickoústecku jeho vlastní karambol, když na křižovatce s peugeotem nedobrzdil před ním jedoucí mazdou. Následky pro něj nebudou zrovna příznivé.

Dopravní nehoda - ilustrační foto | Foto: Deník/Michal Bílek

"Dopravní policisté se zabývají dopravní nehodou dvou osobních vozidel, ke které došlo 3. března 2024 v 18:17 v obci Žichlínek. Oba řidiči jeli stejným směrem od Sázavy na Žichlínek. V prostoru křižovatky řidič vozidla zn. Peugeot zezadu narazil do před ním zastavujícího vozidla zn. Mazda. Ještě před příjezdem nehodářů na místo dorazili policisté z oddělení hlídkové služby. Vyzvali oba řidiče k provedení dechových zkoušek ke zjištění přítomnosti alkoholu," uvedla policejní mluvčí Andrea Muzikantová.

A pak už policisté jen nestačili divit. Třiatřicetiletý řidič vozidla zn. Peugeot jdnak nadýchal 0,59 promile alkoholu. To ale nebyl jeho jediný prohřešek. Následně provedený drogový test vyšel také pozitivně na amfetamin a THC. Hlídka řidiče vyzvala k lékařskému vyšetření, které řidič podle mluvčí odmítl. A do třetice ještě policisté lustrací řidiče zjistili, že za volantem vozidla nemá co dělat. Muž totiž není držitelem platného řidičského oprávnění.

"Po ukončení šetření policisté řidiče oznámí k projednání příslušnému správnímu orgánu, kde mu hrozí pokuta v rozmezí 25.000 až 75.000 korun a zákaz činnosti od 18 měsíců do 3 let," dodala Muzikantová.

