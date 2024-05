ANKETA: Sprejeři nastříkali svá graffiti na desítku zdí na Orlicku. Co s nimi?

Až rok vězení hrozí trojici mladých sprejerů, kteří svými graffiti upravili design desítky průmyslových a účelových objektů na Orlickoústecku. Šlo o vysílače, řadové garáže, plechové dveře či vrata trafostanic, ale také prodejnu potravin. Celkem byla škoda vyčíslená na 100 tisíc korun. Nepoškodili žádný umělecký či historický objekt. Podívejte se ve fotogalerii. Co si myslíte vy? Pokládáte jejich díla za umění realizované na škaredých zdech a měl by soud tudíž k tomu přihlédnout, nebo je to podle vás vandalismus tak jako tak a autoři zaslouží tvrdý trest? Hlasujte v anketě.

Díla dopadených sprejerů | Foto: Policie ČR