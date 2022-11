Však se v té době pětadvacetiletý útočník mohl těšit na premiérový start v reprezentaci. Opak byl ale pravdou a nadějný hokejista musel na dva roky opustit český "rybníček" a zakotvit v Americe, kde se na něj zákaz nevztahoval.

"Před dvěma lety jsem udělal hloupost, která mě málem stála nejenom moji kariéru, ale také mnohem víc," uvědomuje si ve videu pro pardubický web Jan Mandát.

Teď si však trest odpykal a má šanci opět nastartovat svoji kariéru. Od pardubického vedení dostal druhou šanci a tu hodlá chytit za pačesy!

"Chtěl bych navázat na výkony, které jsem předváděl v pardubickém dresu a také na výkony, které odvádím v Americe. Nemůžu se dočkat až se navrátím před nejlepší fanoušky v České republice a doufám, že fanoušky už nikdy nezklamu," dodává.

Jeho návrat také potvrdil majitel Dynama na jedné ze sociálních sítí.

"Honza Mandát se vrátí v lednu do Pardubic. Odpyká si zasloužený trest, pořád na sobě pracuje, u hokeje zůstal a navzdory mým původním prohlášením dostane druhou šanci. Má co vracet. Věříme, že nám pomůže," sdělil fanouškům na Twitteru majitel Dynama Pardubice, Petr Dědek.

GLOSA Tomáše Macha: Chybovat je lidské, odpouštět božské…

Jedna hloupost, která mohla stát nadějného hokejistu kariéru. A že nechybělo málo. V Pardubicích mu nikdo neřekne jinak, než „Mandy“. Po jeho aféře s kokainem se stal však vyvrhelem. Na dva roky zmizel do hokejového exilu v Americe, kde se oprostil od České republiky a čekal na druhou šanci. Ta mu byla nabídnuta. Byť po kokainové kauze byl Petr Dědek ten, který nejvíc chrlil slova hanby, tak se nad šestadvacetiletým hokejistou smiloval a nabídl mu možnost vrátit klubu, to co mu vzal. Tak uvidíme zda „Mandy“ bude opět oporou…